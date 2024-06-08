Дрю Бэрримор повторила свой культовый образ из 2000-х

Совсем скоро в прокат выходит лента «Ангелы Чарли 2: только вперёд». 49-летняя Дрю Бэрримор вновь вернулась к своей роли очаровательного спецагента. Специально для ковровой дорожки премьеры фильма, прошедшей в Лос-Анджелесе, она вернулась к образу, в котором предстала в первой части «Ангелов Чарли» в 2000 году.

Дрю Бэрримор Фото: Getty Images/из личного архива Дрю Бэрримор

Классно осознавать, что я снова могу выглядеть как ангел Чарли, — отметила актриса у себя в блоге.

Агента Отто по праву можно назвать одним из самых культовых образов эпохи нулевых. Гламурная помада с перламутром, небрежные локоны и аккуратные смоки – даже сейчас, спустя 24 года, они всё еще удивительно идут Дрю Бэрримор.

Меня буквально посадили в машину времени, и я перенеслась на 20 лет назад. Я всё ещё ощущаю себя тем человеком, — пошутила актриса.

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