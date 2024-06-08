Уилл Смит рассказал об ударе, который получил во время съёмок в роли Мохаммеда Али

На съёмочной площадке возможно всё – это Уилл Смит проверил на личном опыте ещё в 2001 году. Тогда актёр снялся в роли боксёра Мухаммеда Али в фильме режиссёра Майкла Манна. В новом интервью актёр вспомнил, что во время работы над лентой получил самый сильный удар за всю карьеру.

Партнёром Смита был актёр Майкл Бентт. Он сыграл боксёра Сонни Листона, известного как «Большой медведь». Сейчас об опасном инциденте на съёмках Смит вспоминает с улыбкой, а вот тогда ему явно было не до смеха.

Наш тренер пытался научить меня вовремя наклонять корпус вперёд. Как-то раз я слишком поздно выдвинулся и только собирался зафиксировать своё положение, как Майкл выставил свою руку вперёд. Он попал мне прямо по макушке. Мне показалось, что я почувствовал ток. Моя голова буквально вжалась в позвоночник, — рассказал Смит.

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