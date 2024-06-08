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Победительницей конкурса красоты «Мисс Алабама» стала 23-летняя плюс-сайз модель

Победительницей конкурса красоты «Мисс Алабама» стала 23-летняя плюс-сайз модель
Сара Милликен
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23-летняя плюс-сайз модель Сара Милликен призналась, что решение членов жюри конкурса «Мисс Алабама» стало для неё неожиданностью. Сара расплакалась от счастья, когда на голову ей надевали заветную корону победительницы — это уже третья попытка девушки завоевать титул.

Теперь Милликен предстоит принять участие в ещё более масштабном конкурсе красоты. Она будет представлять Алабаму на «Мисс Америка 2024». Правда, с таким исходом не согласны многие пользователи Сети. Хейтеры уже успели высказать своё недовольство победой Сары у неё в социальных сетях. В ответ девушка обратилась к недоброжелателям и призвала их быть более толерантными.

Сара Милликен

Сара Милликен

Фото: Из личного архива Сары Милликен

То, что вы печатаете, сидя по ту сторону экрана, показывает, какие вы люди на самом деле. Это производит не самое приятное впечатление. Более того, рано или поздно такое отношение к другим может заставить вас совершать жестокие поступки, — написала модель.

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