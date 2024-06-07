Летний сезон-2024 в «Лужниках»: фестивали, спортивные события и новые площадки

Спорткомплекс «Лужники» открыл летний сезон 2024 года, в течение которого запланированы яркие спортивные события, фестивали, концерты звёзд, открытие новых площадок для активного отдыха и развлечений.

В Дворце тенниса «Лужники» начали свою работу летние теннисные корты: их можно арендовать и заниматься самостоятельно или же взять уроки у профессиональных тренеров. Также открылся аквакомплекс под открытым небом. Для гостей доступны два бассейна, зона с лежаками, детский водный городок, волейбольная площадка и кафе.

Визитная карточка «Лужников» — Большая спортивная арена, где этим летом запланированы выступления российских музыкальных звёзд. В программе — концерты Полины Гагариной (29 июня), Леонида Агутина (27 июля), групп «Звери» (24 августа) и «Руки вверх!» (20 июля).

Фото: Пресс-служба Спорткомплекса «Лужники»

13 и 14 июля в «Лужниках» пройдёт VK Fest. На сценах выступят знаменитые артисты, блогеры, молодые таланты и многие другие. В списке заявленных участников уже есть Тимати, группа «Три дня дождя», Мари Краймбрери, Элджей, Мот и многие другие. Но и это ещё не вся фестивальная афиша «Лужников».

Кроме того, в течение всего лета «Лужники» остаются местом проведения различных спортивных праздников и соревнований, среди которых Красочный забег (9 июня), День Московского спорта (6 июля), Ночной забег (3 августа), полумарафон «Лужники» (18 августа), соревнования «Москва 226» от Федерации триатлона России и других.

Фото: Беговое сообщество

Традиционно для гостей спорткомплекса также доступны экскурсии по стадиону, скалодром, верёвочный парк и зиплайн, а на благоустроенной спортивной набережной «Лужников» расположены площадки для воркаута и беговые дорожки.