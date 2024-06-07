Список инфлюенсеров VK Festa в Санкт-Петербурге пополнился ещё 50 именами

Организаторы фестиваля приготовили ещё больше сюрпризов, чем можно было предположить. Следующим на очередь VK Fest встретит Санкт-Петербург, и тем временем список инфлюенсеров, которые присоединятся к фестивалю, пополнился ещё 50 именами. 29 и 30 июня радовать гостей VK Festа будут Дима Масленников, Валя Карнавал, Влад А4, Юля Гаврилина, MILANA STAR и многие другие.

Уже известно, что ведущими зоны инфлюенсеров станут Никита Сударь, Юля Гаврилина, Наташа Гасанханова и Аня Покров. Среди хейдлайнеров тематической сцены Валя Карнавал, Милана Хаметова, Kamil KiKiDo и AminKa, а также участники лейбла LIGA. Не обойдётся и без легендарных «Импровизаторов» Антона Шастуна и Арсения Попова, компанию которым составят The Hype House Rus, ЦУ Е ФА, Viki Show, Катя Адушкина, VEIGEL, Никита Нагорный и Егор Шип.

Инфлюенсеры VK Festa в Санкт-Петербурге Фото: vk.com

На территории фестиваля будет работать Школа инфлюенсеров, где можно будет научиться классным фишкам от лучших блогеров и артистов. А общаться с гостями и раздавать автографы будут Клава Кока, Лизогуб Давид Туров, Некрасова, Серёжа ОМГ, Люба Бич, Симка и SOFI SHINE. Список участников VK Festа ещё будет пополняться.

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