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Эксперты предупреждают: сегодня на Землю обрушится мощная магнитная буря

Эксперты предупреждают: сегодня на Землю обрушится мощная магнитная буря
На Землю обрушится мощная магнитная буря
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Ещё одна сильная магнитная буря обрушится на Земли, и произойдёт это уже сегодня. Об этом предупреждают специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

В субботу, 8 июня, на Солнце была зарегистрирована мощная вспышка, которая зацепит Землю облаками плазмы.

Так как вспышка была на краю Солнца, то прямые удары в такой ситуации почти исключены, и к Земле придут периферийные, но всё же достаточно плотные, области. Ожидаемая сила кинетического удара по Земле примерно соответствует бурям уровня G2.

Следует отметить, что буря начнётся в 18:00 по московскому времени. В первые часы она будет достигать уровня G1 (слабая буря), однако позже усилится до класса G2 (средняя).

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