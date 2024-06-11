Неизлечимо больная Селин Дион готовится к триумфальному возвращению на сцену

Последний раз певица появлялась на публике во время церемонии вручения премии «Грэмми». Любовь Селин Дион к поклонникам и сцене оказалась выше её проблем со здоровьем. Синдром скованного человека, разумеется, накладывает на певицу определённые ограничения, однако окончательно прощаться с карьерой она не готова.

В зарубежных источниках появилась информация о том, что Дион готовится выступить на открытии Олимпийских игр в Париже. Большое событие состоится уже в конце июля, а пока Селин активно к нему готовится: занимается в тренажёрном зале, ходит на лечебные процедуры и репетирует.

По информации инсайдеров, приглашение выступить на Олимпиаде Дион получила лично от президента Франции Эммануэля Макрона. За выход на сцену артистка получит около $ 2,8 млн. Пока сама Селин не комментировала новости о своём возможном возвращении, однако поклонники с нетерпением ждут хороших новостей от певицы.

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