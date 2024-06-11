Кортни Кокс воссоздала свой культовый образ 1984 года и удивила поклонников

Сложно поверить в то, что красотке почти 60 лет. В 1984 году Кортни Кокс снялась в клипе на песню «Танцы в темноте» Брюса Спрингстина. С того момента прошло много лет, однако Кортни, кажется, совсем не в курсе этого. Недавно она повторила свой культовый образ хулиганки из ролика.

Это был ужасный танец, — жаловалась Кортни в одном из интервью.

Наконец-то настало время для того, чтобы Кокс смогла продемонстрировать свой талант во всей красе и доказать, что тот танец был исключением. У себя в блоге звезда опубликовала кадры, на которых повторяет легендарные движения и напевает знакомую многим из нас песню.

Кортни Кокс Фото: Из личного архива Кортни Кокс

Стоит отметить, что за 30 лет Кортни однозначно поработала над своими танцевальными способностями. Пример Кокс говорит лишь об одном – никогда не поздно попробовать снова, чтобы увидеть результат.

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