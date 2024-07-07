Хлои Кардашьян дала совет тем, кто не видит результата от тренировок

39-летняя Хлои Кардашьян регулярно ходит в зал. Больше всего внимания во время тренировок она уделяет тяжёлой атлетике, а также кардионагрузкам. Нередко Кардашьян занимается в компании дочери – девочка вместе с мамой выполняет все указания тренера и не отлынивает даже от самых непростых упражнений.

Особенно внимательно Хлои относится к нагрузке на ноги. Звезда реалити выполняет различные комплексы для мышц и суставов. Она отметила, что долгое время не могла приучить себя к регулярности, а одна только мысль о тренировке вызывала у неё ужас.

Хлои Кардашьян с дочерью Фото: Из личного архива Хлои Кардашьян

Постепенность и гордость за всё, что ты делаешь – вот главный ключ к успеху. Даже маленькие шаги заслуживают похвалы. Гордитесь собой и будьте терпеливы, — посоветовала Кардашьян.

Последние два месяца Хлои приходилось ограничивать себя в занятиях спортом из-за травмы. Сейчас она постепенно возвращается к занятиям. Кардашьян уверена, что только грамотный подход может гарантировать результат.

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