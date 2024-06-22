Исследование: любовь к кофе может передаваться по наследству

Кофе — один из самых популярных напитков во всём мире, хотя тяга к его употреблению, по-видимому, передаётся по наследству. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Neuropsychopharmacology, авторы проанализировали генетические связи конкретных групп с потреблением кофе. Они использовали набор данных от 130 153 человек из США и 334 659 человек из Великобритании.

Экспертам далось выявить генетические характеристики, которые, по-видимому, определяют предрасположенность к употреблению кофе. То есть любовь к этому напитку может передаваться по наследству.

Другими словами, определённые варианты генов, которые вы унаследовали от своих родителей, влияют на то, сколько кофе вы, вероятно, будете употреблять.

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