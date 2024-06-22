ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Исследование: любовь к кофе может передаваться по наследству

Исследование: любовь к кофе может передаваться по наследству
Любовь к кофе может передаваться по наследству
Аудио-версия:
Комментарии

Кофе — один из самых популярных напитков во всём мире, хотя тяга к его употреблению, по-видимому, передаётся по наследству. К такому выводу пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

В рамках исследования, опубликованного в журнале Neuropsychopharmacology, авторы проанализировали генетические связи конкретных групп с потреблением кофе. Они использовали набор данных от 130 153 человек из США и 334 659 человек из Великобритании.

Экспертам далось выявить генетические характеристики, которые, по-видимому, определяют предрасположенность к употреблению кофе. То есть любовь к этому напитку может передаваться по наследству.

Другими словами, определённые варианты генов, которые вы унаследовали от своих родителей, влияют на то, сколько кофе вы, вероятно, будете употреблять.
Читайте также:
Странный симптом на языке может указывать на то, что вам не следует пить кофе

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android