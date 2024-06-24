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Последствия изменения климата: смерчи в Москве будут возникать чаще

Последствия изменения климата: смерчи в Москве будут возникать чаще
Смерчи в Москве будут возникать чаще
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Глобальное изменение климата влияет на характер погоды. Одним из его последствий станет частое появление смертей в Москве, которые ранее считались редкостью. Об этом в беседе с «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, необходимо быть готовыми к различным экстремальным погодным условиям. Это сильные дожди и ливни, при которых за несколько часов может выпадать до половины месячной нормы осадков, а также внезапные порывы ветра и смерчи, когда скорость ветра превышает 25 метров в секунду.

Подобные явления будут появляться в центральных областях европейской России всё чаще и чаще.

В минувший четверг Москву накрыл десятибалльный шторм, во время которого скорость ветра достигала 25 метров в секунду (или 90 километров в час). В некоторых районах столицы выпало 39 миллиметров осадков, что больше половины от месячной нормы для июня.

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