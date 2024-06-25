60-летний Ленни Кравиц удивил Сеть фотографиями своего рельефного пресса

Артист взорвал интернет своими фотографиями с голым торсом. На снимках американский певец хвастается своей подтянутой фигурой и накаченными мышцами. Фотографии сделаны на вилле Кравица во французских Каннах. По словам певца, сейчас он наслаждается солнечными ванными и релаксирует после гастролей.

Ленни Кравиц Фото: Из личного архива Лени Кравица

Он создан на Небесах! Ленни, оставь хоть немного от своей пылающей страсти нам, — обращаются в комментариях к артисту поклонники.

Кравиц выложил фотографии спустя почти месяц после того, как отметил свой 60-летний юбилей в Париже. На вечеринке в отеле Крийон были замечены его дочь Зои Кравиц, Наоми Кэмбелл, Крис Рок, Сальма Хайек и экс-супруга музыканта Лиза Бонет.

Позднее Кравиц в интервью CBS Mornings признался, что 60-летие – это идеальный возраст и прекрасный шанс, чтобы жить столь же насыщенно, как и раньше. Певец убеждён, что впереди его ждёт ещё бесчисленное число счастливых моментов и новых вершин.

Можно и в 30 быть совершенно убитым. А можно в 90 чувствовать себя молодо с кучей энергии, — подчеркнул артист.

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