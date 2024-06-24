Не прошли испытания на силу и выносливость: проект «Титаны» покинули ещё 6 атлетов

Искусственный интеллект предлагает участникам проекта всё более сложные испытания. Новый выпуск проекта «Титаны» начался с деления на команды. Одна из них целиком состояла из атлетов, которые показали лучшие результаты в предыдущих выпусках. Среди них: Анна Логашова, Могомедрасул Рабаданов, Дарья Нагорная, Максим Битаров, Артур Крылов, Алесандр Сычугов. Остальные спортсмены разделились на команды по шесть человек.

Шоу «Титаны» Фото: Кадр из видео

В этот раз участникам проекта пришлось преодолеть трассу, состоящую из шести испытаний. Атлеты кантовали покрышки весом 150 кг, преодолевали воздушный участок, тягали мешки с песком, поднимались на 5 метров с помощью перекладин, бросали мячи по 10 кг и карабкались на столб высотой 6 метров.

Худший результат (33 мин 34 сек) показала команда в составе Алины Волконитиной, Сеймура Рзаева, Алексея Чередниченко, Земфиры Алиевой, Корнея Тарасова и Джавида Дзаева. В конце выпуска они покинули проект.

Лучшими же в этот раз стали Александр Панжинский, Григорий Скурихин, Арсений Жуйков, Тимофей Пролубников, Яна Костенко и Семен Елистратов. Эти спортсмены автоматически получают преимущество в следующем выпуске.

Узнать, кто покинул шоу «Титаны» в предыдущей серии проекта, можно здесь. Оставить борьбу за 10 миллионов пришлось шестерым атлетам.

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