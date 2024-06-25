Кейт Хадсон удивила поклонников новым фото 12-летнего сына

Актриса воспитывает троих детей. Младшему сыну Кейт Хадсон Бингхэму исполнилось 12 лет. У себя в блоге звезда поделилась новым снимком мальчика и призналась, что оказалась совсем не готова к его взрослению. Кейт не так часто рассказывает о жизни своих детей, поэтому для её поклонников стало большой неожиданностью то, как сейчас выглядит Бингхэм.

Сын Кейт Хадсон Бингхэм Фото: Из личного архива Кейт Хадсон

Каникулы удались! Что происходит?! Я просто не могу поверить, что мой малыш стал уже настолько большим, — подписала снимок Хадсон.

45-летняя актриса поделилась, что даже увлечения у её младшего сына уже по-настоящему взрослые. По словам Кейт, Бингхэм увлекается экономикой и финансами, а также учится покупать и продавать собственные облигации. Хадсон пошутила, что мальчик чувствует себя на фондовом рынке как рыба в воде.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.