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Кейт Хадсон удивила поклонников новым фото 12-летнего сына

Кейт Хадсон удивила поклонников новым фото 12-летнего сына
Кейт Хадсон
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Актриса воспитывает троих детей. Младшему сыну Кейт Хадсон Бингхэму исполнилось 12 лет. У себя в блоге звезда поделилась новым снимком мальчика и призналась, что оказалась совсем не готова к его взрослению. Кейт не так часто рассказывает о жизни своих детей, поэтому для её поклонников стало большой неожиданностью то, как сейчас выглядит Бингхэм.

Сын Кейт Хадсон Бингхэм

Сын Кейт Хадсон Бингхэм

Фото: Из личного архива Кейт Хадсон

Каникулы удались! Что происходит?! Я просто не могу поверить, что мой малыш стал уже настолько большим, — подписала снимок Хадсон.

45-летняя актриса поделилась, что даже увлечения у её младшего сына уже по-настоящему взрослые. По словам Кейт, Бингхэм увлекается экономикой и финансами, а также учится покупать и продавать собственные облигации. Хадсон пошутила, что мальчик чувствует себя на фондовом рынке как рыба в воде.

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