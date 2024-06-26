Нестареющий Джеймс Бонд: 71-летний Пирс Броснан восхитил Сеть своим внешним видом

Актёр поразил поклонников тем, насколько молодо он выглядит. Пирсу Броснану уже 71 год, однако исполнитель роли Джейма Бонда не собирается сдавать позиции. Фанаты считают, что актёру известен секрет вечной молодости, иначе никак нельзя объяснить то, насколько Пирс хорошо выглядит.

В Сети обратили внимание, что во время недавних появлений на публике Броснан был удивительно бодр, а на его лице не было заметно практически ни единой морщинки.

Пирс Броснан Фото: Кадры из видео

Что нужно делать, чтобы выглядеть так, когда тебе 70? Мне кажется, Пирс вампир, просто он выглядит слишком круто, — пишут пользователи.

Сам Пирс Броснан к лестным комментариям в свой адрес относится скромно и лишь говорит о том, что привык вести здоровый образ жизни. Актёр на протяжении многих лет придерживается правильного питания, занимается в зале и уделяет достаточное количество времени на сон.

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