Групповая шоссейная велогонка «Столица» пройдёт в Москве 6 июля

Поклонники велоспорта смогут проехать по центральным улицам города на своих железных конях. Заезд Cyclingrace Столица состоится на Воробьёвых городах и объединит тысячи спортсменов-любителей. Участники заезда смогут преодолеть от 1 до 8 кругов по перекрытым улицам Москвы.

Любителей велоспорта разделят по возрасту, полу и навыкам. Победителей определят в рамках общего зачёта, а также внутри категорий. Участники гонки могут выбрать один из двух форматов: заезд для начинающих и велогонка для уже опытных спортсменов. Для каждого велолюбителя предусмотрена медаль и специальный чип для фиксации времени, за которое будет пройдена дистанция.

Велогонка «Столица» Фото: Сyclingrace

Для болельщиков во время гонки будет организована прямая трансляция с комментариями. Принять участие в шоссейной велогонке «Столица» может любой желающий. Для этого нужно подать заявку на официальном сайте организаторов.

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