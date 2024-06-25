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В подмосковном Алабино впервые после пандемии состоялась легендарная Гонка Героев

В подмосковном Алабине впервые после пандемии состоялась легендарная Гонка Героев
Гонка Героев — 2024
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На старт легендарных соревнований вышли 4500 любителей спорта. 22 и 23 июня в подмосковном Алабине состоялась двухдневная Гонка Героев. Последний раз она проводилась ещё до пандемии коронавируса. Участники гонки преодолели трассу длиной 8,5 км, на протяжении которой было подготовлено 30 различных испытаний на силу и выносливость. Экстремалы могли попробовать свои силы индивидуально или в составе команды из 10 человек.

Участников так много, что мы уже не помещаемся в один день, и нам пришлось сделать мероприятие в два дня, и мы очень этому рады. Мы очень гордимся, что люди именно так проводят свои выходные: встают с дивана, собираются командами и приходят сюда, – отметил директор проекта «Гонка Героев» Денис Анников.

Отдельную сложность трассе в этот раз добавляли рвы, водные и грязевые препятствия, а также непростые погодные условия. Специально для финального испытания 11-го сезона Гонки Героев организаторы обновили традиционный подъём по канату на восьмиметровый «Эверест».

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