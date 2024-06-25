В Москве состоялся первый чемпионат России по триатлону на дистанции спринт

22 июня в Крылатском прошёл чемпионат России по триатлону. Спортсмены боролись за звание чемпионов на дистанции спринт: плавание 750 м, велогонка 20 км и бег 5 км. Участие в соревновании приняли атлеты не только из России, но ещё и из Беларуси.

Чемпионат России на дистанции спринт Фото: ФТР

Плавательный этап проходил в Гребном канале. Трасса велоэтапа пролегала по улице Крылатской в пять кругов. Заключительный беговой этап проходил на острове Гребного канала. Спортсмены всегда находились в зоне видимости своих соперников, поэтому напряжение не сходило до самого конца соревнований. Именно на последнем этапе определились призёры чемпионата. Спортсмены соревновались между собой за призовой фонд.

Призёры чемпионата России на дистанции спринт среди женщин Фото: ФТР

Результаты соревнований

Женщины

Первое место: Диана Исакова (Москва) — 1:00.54,8

Второе место: Алевтина Стеценко (Санкт-Петербург) — 1:01.40,8

Третье место: Юлия Голофеева (Москва — Новосибирская область) — 1:02.03,3

Чемпионат России на дистанции спринт Фото: ФТР

Мужчины

Первое место: Денис Колобродов (Волгоградская область) — 0:54.39,3

Второе место: Михаил Бастраков (Москва) — 0:54.49,8

Третье место: Павел Сорокин (Санкт-Петербург) — 0:55.02,5

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