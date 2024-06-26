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Нейроонколог назвал привычки, которые могут снизить риск заболеваний головного мозга

Опухоль головного мозга является наиболее смертоносным типом рака среди детей и взрослых в возрасте до 40 лет. Клинический нейроонколог Сара Мид назвала несколько простых изменений в образе жизни, которые могут резко снизить риск заболевания.

Свежий воздух и физические нагрузки. Это могут быть прогулки с коллегой или выгуливание собаки. Такая активность позволит укрепить иммунную систему и минимизировать риск онкологии.

Качественный сон. Здоровый взрослый человек должен спать от 7 до 9 часов в сутки.

Управление стрессом. По словам эксперта, существует связь между воздействием на организм гормона стресса кортизола и развитием рака.

Сбалансированная диета. Сара Мид рекомендует включать в рацион жирную рыбу, богатую незаменимыми жирными кислотами омега-3, а также сокращать потребление сладких продуктов.

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