Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому нельзя есть хрен

Корень хрена богат различными витаминами и минералами, но не всем можно его есть. Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому нужно воздержаться от употребления этого продукта.

Хрен является источником витаминов С, В6, кальция, калия, магния и железа. Продукт обладает сильными антибактериальными свойствами и противовоспалительным действием, оказывает на организм общеукрепляющий эффект.

Несмотря на такой богатый состав, некоторым людям следует употреблять хрен с осторожностью. Это люди с язвой желудка, гастритом или заболеваниями почек.

По словам экспертов, важно также правильно выбирать хрен. Так, цвет корня должен быть светлым: от белого до светло-коричневого. Пряный запах указывает на свежесть и высокое содержание эфирных масел продукта.

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