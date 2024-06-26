Борьба с ураганами: российские учёные научились усмирять стихию

Российские учёные под руководством профессора Сергея Баутина из Снежинского института сделали значительный шаг в разработке теории борьбы с ураганами и торнадо. Инновационный метод может предотвратить разрушительные последствия этих природных явлений, пишет «РИА Новости».

Эксперты уже многие годы работают над газодинамической теорией, которая объясняет формирование атмосферных вихрей на основе инерции вращения Земли. Она также предлагает методы усмирения стихии.

Вдохновлённые документальным фильмом о торнадо, учёные предложили производить взрывы вокруг центра вихря для уменьшения его разрушительной силы. Предварительные расчёты показали, что такой подход может значительно снизить мощность урагана или торнадо.

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