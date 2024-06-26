Похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон похвасталась идеальной талией в шёлковом платье

Актриса смогла быстро прийти в форму после третьих родов. Джессика Симпсон всего за полгода изменилась до неузнаваемости. Звезда сбросила 45 лишних килограммов и стала чаще надевать открытую и облегающую одежду. На днях Джессика произвела фурор своим появлением на вечеринке в стильном образе.

На мероприятии собрались звёздные модницы, среди которых были Ким Кардашьян, Джойс Бонелли и многие другие. Симпсон пришла на вечеринку в облегающем шёлковом платье лилового оттенка с прорезями на боках. Фасон платья удачно подчеркнул идеальный пресс Джессики и сделал её силуэт ещё более точёным.

Джессика Симпсон Фото: Из личного архива

Дополнением образа лука стали широкий ремень в стиле этно и накидка с цветочным узором. Симпсон сделала свои фирменные небрежные локоны и макияж с акцентом на губы. Актриса оказалась звездой вечера и вновь замотивировала поклонников работать над собой при любых обстоятельствах.

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