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Похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон похвасталась идеальной талией в шёлковом платье

Похудевшая на 45 кг Джессика Симпсон похвасталась идеальной талией в шёлковом платье
Джессика Симпсон
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Актриса смогла быстро прийти в форму после третьих родов. Джессика Симпсон всего за полгода изменилась до неузнаваемости. Звезда сбросила 45 лишних килограммов и стала чаще надевать открытую и облегающую одежду. На днях Джессика произвела фурор своим появлением на вечеринке в стильном образе.

На мероприятии собрались звёздные модницы, среди которых были Ким Кардашьян, Джойс Бонелли и многие другие. Симпсон пришла на вечеринку в облегающем шёлковом платье лилового оттенка с прорезями на боках. Фасон платья удачно подчеркнул идеальный пресс Джессики и сделал её силуэт ещё более точёным.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон

Фото: Из личного архива

Дополнением образа лука стали широкий ремень в стиле этно и накидка с цветочным узором. Симпсон сделала свои фирменные небрежные локоны и макияж с акцентом на губы. Актриса оказалась звездой вечера и вновь замотивировала поклонников работать над собой при любых обстоятельствах.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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