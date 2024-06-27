Эксперты назвали 3 тревожных признака серьёзного дефицита витамина B12

Витамин B12 помогает поддерживать здоровье нервов и клеток крови, а также способствует образованию ДНК. Дефицит этого нутриента может оказать серьёзное влияние на здоровье, в том числе привести к психическим расстройствам, бесплодию и повреждению нервов.

Среди наиболее распространённых неврологических симптомов недостатка витамина В12 находится парестезия — состояние, при котором возникают ощущения жжения, покалывания или зуда в различных частях тела.

Люди, испытывающие недостаток этого витамина, также могут испытывать атаксию, при которой начинают ухудшаться речь и моторика. Если ваша речь стала невнятной, у вас трудности при письме и вам сложно сохранить равновесие, то стоит обратиться к врачу.

Другим и наиболее тревожным проявлением дефицита В12 является то, что учёные называют «бредом». Это снижение высшей когнитивной функции в результате остановки ключевых процессов в мозге. Этот бред может проявляться в виде параноидальных мыслей о преследовании, слуховых и зрительных галлюцинаций.