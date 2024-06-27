Джаред Лето удивил странным выходом в свет в прозрачном дождевике

Рок-музыкант выбрал необычный наряд для модного показа. Джаред Лето стал гостем показа Vogue World в Париже. 52-летний актёр и лидер группы 50 seconds to Mars появился на ковровой дорожке события в прозрачном жилете, чёрных боксёрах и высоких сапогах на небольшом каблуке.

Внешний вид Джареда, который привык удивлять поклонников своими образами, в этот раз ввёл публику в ступор. Концепция Vogue World основывается на объединении мира моды и спорта, но многие звёзды решили удивить французскую столицу неожиданными стильными решениями.

Джаред Лето Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Лето дополнил и без того экстравагантный образ массивной цепью с крестом, а также красными напальчниками. Ещё больше «хулиганства» Джареду добавили чёрные стрелки и красные тени. Его лук по праву можно назвать одним из самых необычных на Vogue World в этом году.

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