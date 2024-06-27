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Косметолог Памелы Андерсон раскрыла секрет красоты актрисы

Косметолог Памелы Андерсон раскрыла секрет красоты актрисы
Памела Андерсон
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Последние несколько лет актриса не пользуется косметикой. Поклонники 56-летней Памелы Андерсон восхищаются тем, насколько молодо она выглядит. Косметолог Клара Хжущ рассказала, в чём заключается главный секрет красоты звезды «Спасателей Малибу».

По словам эксперта, Памела никогда не пользовалась филлерами и предпочитает стареть естественно. Именно такой подход позволяет Андерсон сохранять натуральность. А эластичность и упругость кожи Памела поддерживает с помощью грамотного ухода.

Она очень естественная, а к выбору косметики подходит максимально ответственно. Памела любит делать пилинг, регулярно ходит на чистку. Кроме того, мы насыщаем её кожу кислородом с помощью бустеров и проводим светотерапию, — рассказала Хжущ.

Андерсон полностью отказалась от декоративной косметики после смерти её визажиста. Помощница актрисы умерла от рака груди, а найти общий язык с другими специалистами Памела так и не смогла. Без косметики она снимается для рекламы и выходит на красные дорожки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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