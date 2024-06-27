После холодов и осадков в Москву возвращается аномальная жара

Жителей столицы ждёт жаркая погода. На это указывает прогноз Гидрометцентра России.

Уже в пятницу, 28 июня, воздух в столице прогреется до +28…+30 градусов. В выходные дни, а также в начале следующей недели — 1, 2 и 3 июля — температура днём будет колебаться в пределах от +25 до +32 градусов.

В ночные часы тоже будет тепло: от +16 до +22 градусов.

Что касается осадков, то их не ожидается. Лишь в воскресенье, 30 июня, местами возможен кратковременный дождь.

Такая погода благоприятна для отдыха у воды, однако повышает риск солнечных ожогов и теплового удара. Соблюдайте правила безопасности и по возможности не выходите на улицу в пик активности солнца: с 11:00 до 16:00.

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