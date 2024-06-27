Самое яркое событие лета: в «Лужниках» пройдёт День Московского спорта

День Московского спорта — одно из главных спортивных событий лета. Мероприятие пройдёт 6 июля в Олимпийском комплексе «Лужники».

В рамках Дня Московского спорта появится более 20 тематических спортивных площадок, посвящённых экстремальным видам спорта, стритболу, стантрайдингу, настольному теннису, шахматам, футболу, воркауту, фигурному катанию, рыболовному спорту и даже сборке кубика Рубика. Гости мероприятия смогут принять участие в различных соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров и насладиться показательными выступлениями именитых атлетов, а также пообщаться с ними в рамках фан-встреч.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

6 июля в «Лужниках» зарегистрируют два рекорда России: это самая массовая тренировка по стретчингу и самый масштабный турнир по настольному теннису. Тренировку по стретчингу проведёт гимнастка, спортивный блогер и основательница сети фитнес-студий SMSTRETCHING — Самира Мустафаева.

Украшением спортивного праздника станут две открытые тренировки от признанных мастеров своего дела. Знаменитый тренер Этери Тутберидзе проведёт мастер-класс в зоне для фигурного катания. А любители единоборств смогут посетить открытую тренировку серебряного призёра Олимпийских игр и абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории Роя Джонса-младшего.

Фото: Пресс-служба Московского спорта

Также на спортивном празднике в «Лужниках» состоится масштабный летний опен-эйр, где соберутся самые известные музыканты страны. Попасть на концерт смогут все желающие — вход свободный.

Начало мероприятия в 11:00.

Все активности для гостей будут бесплатными. Для участия в некоторых мероприятиях может потребоваться предварительная регистрация.