Беременная Хейли Бибер показала трогательный кадр с мужем

Модель поделилась тем, как проходят её будни. Недавно Хейли и Джастин Бибер сообщили, что ждут ребёнка. Долгое время Хейли держала своё положение в секрете, однако после того, как новость стала известна поклонникам, она стала всё чаще делиться милыми моментами своей жизни.

Джастин находится в трепетном ожидании малыша и старается оберегать супругу от любых переживаний. Хейли опубликовала кадр, на котором показала, как муж нежно целует её и гладит живот. Модель позировала для чёрно-белого снимка в бикини и стильной панамке.

Джастин и Хейли Бибер Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Бибер же для выходного с женой выбрал шорты с узором и спасательный жилет. Поклонники пары шутят, что Хейли можно прямо с озера отправляться на подиум, а Джастин специально выбирает необычные наряды, чтобы не затмевать красоту и очарование супруги.

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