ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Беременная Хейли Бибер показала трогательный кадр с мужем

Беременная Хейли Бибер показала трогательный кадр с мужем
Джастин и Хейли Биберы
Аудио-версия:
Комментарии

Модель поделилась тем, как проходят её будни. Недавно Хейли и Джастин Бибер сообщили, что ждут ребёнка. Долгое время Хейли держала своё положение в секрете, однако после того, как новость стала известна поклонникам, она стала всё чаще делиться милыми моментами своей жизни.

Джастин находится в трепетном ожидании малыша и старается оберегать супругу от любых переживаний. Хейли опубликовала кадр, на котором показала, как муж нежно целует её и гладит живот. Модель позировала для чёрно-белого снимка в бикини и стильной панамке.

Джастин и Хейли Бибер

Джастин и Хейли Бибер

Фото: Из личного архива Хейли Бибер

Бибер же для выходного с женой выбрал шорты с узором и спасательный жилет. Поклонники пары шутят, что Хейли можно прямо с озера отправляться на подиум, а Джастин специально выбирает необычные наряды, чтобы не затмевать красоту и очарование супруги.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Читайте также:
Кейт Хадсон удивила поклонников новым фото 12-летнего сына
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android