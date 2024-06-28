«Я могла умереть»: Селин Дион показала, как выглядела во время лечения тяжёлой болезни

Певица уже 17 лет борется с синдромом мышечной скованности. Два года назад Селин Дион откровенно рассказала о своём неизлечимом заболевании. Регулярно певицу атакуют неприятные симптомы: судороги, боли, напряжённость во всём теле. Дион выпустила документальный фильм, в котором откровенно рассказала, как живёт со своим недугом.

На днях певица поделилась кадрами, сделанными во время одного из самых тяжёлых приступов её заболевания. По словам Селин, в течение 10 минут она испытывала нестерпимую боль и не могла пошевелиться.

Селин Дион Фото: Prime Video

Не хочу драматизировать, но я могла умереть. Мне пришлось принять опасную дозу лекарств, которые могли бы вернуть мне возможность ходить. Я заново училась глотать и выполнять базовые действия, — рассказала певица.

Артистка поделилась, что ради стабилизации состояния она прошла тяжёлую терапию, провела много часов в кабинете физиотерапевта и перенесла множество неприятных процедур. К счастью, врачи смогли помочь звезде и облегчить её симптомы.

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