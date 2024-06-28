Новая идея Канье? Бьянка Цензори напугала публику резким похудением

Брак с Канье Уэстом не пошёл модели на пользу, считают фанаты. Поклонники Бьянки Цензори бьют тревогу. Они заметили, что за последний год она сильно изменилась. К откровенным образом добавился пустой взгляд и сильная худоба. Ещё год назад Бьянка была обладательницей пышных форм, однако с каждым месяцем она сбрасывает всё больше килограммов.

Бьянка Цензори Фото: Аlessandro Levati/Getty Images

Пользователи Сети уверены, что резкое похудение Цензори – прихоть Канье Уэста (Йе), который подбирает для девушки луки и агитирует на самые неожиданные поступки. Сам рэпер недавно избавился от всех зубов ради титановых протезов, поэтому люди не сомневаются, что он запросто может мотивировать возлюбленную на опасные эксперименты с внешностью.

Переживает за Бьянку и её семья. Близкие модели опасаются, что Йе может втянуть её в опасные дела и поставить под угрозу здоровье Цензори. При этом сама Бьянка утверждает, что вовсе не видит опасности и рядом с супругом чувствует себя хорошо.

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