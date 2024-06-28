ВОЗ: каждый третий взрослый человек в мире недостаточно двигается

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена уровнем физической активности взрослого населения планеты. Согласно их исследованию, более 31% взрослых — 1,8 млрд человек — не соблюдают норму физических упражнений.

Физическая инертность представляет собой молчаливую угрозу глобальному здравоохранению, внося значительный вклад в бремя хронических заболеваний.

Для поддержания здоровья ВОЗ рекомендует взрослым уделять не менее 150 минут в неделю физической активности умеренной интенсивности, которая может включать ходьбу, езду на велосипеде или даже работу по дому. Или же отдавать не менее 75 минут более энергичным упражнениям, например, бегу или силовым тренировкам.

По словам директора департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигера Креха, отсутствие такого уровня физической нагрузки увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, некоторых видов рака, а также проблем с психическим здоровьем.

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