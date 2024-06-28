Кандидат медицинских наук объяснил, почему после мороженого может болеть голова

Наверное, каждый человек сталкивался с головной болью после быстрого употребления мороженого. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов объяснил природу такой реакции.

Головная боль после употребления мороженого, известная как «мозговое замерзание» или «ледяная головная боль», обычно вызвана быстрым охлаждением рта и глотки. Это приводит к сужению, а затем быстрому расширению кровеносных сосудов в голове, что и может спровоцировать кратковременную боль.

Вот как это происходит: холодное мороженое попадает в рот и касается нёба, охлаждая сосуды и ткани, что приводит к сужению кровеносных сосудов в этой области. После прекращения холодного воздействия сосуды быстро расширяются, что может вызвать головную боль.

Чтобы избежать неприятных ощущений после употребления холодного десерта, Владимир Логинов рекомендует есть его медленно, позволяя немного подтаять во рту перед глотанием.

Если у вас часто возникают головные боли после употребления холодной пищи или напитков, стоит проконсультироваться с врачом, поскольку это может быть признаком некоторых заболеваний.

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