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Нестареющая Вера Вонг показала, как выглядела в детстве

Нестареющая Вера Вонг показала, как выглядела в детстве
Вера Вонг
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Дизайнеру исполнилось 75 лет. Вера Вонг относится к тем знаменитостям, которые из года в год всё сильнее удивляют поклонников свои внешним видом. Она неоднократно оказывалась в центре внимания из-за того, насколько молодо выглядит. 27 июня Вонг отметила свой юбилей. В честь этого события она показала, как выглядела в детстве.

Модельер опубликовала архивную фотографию, на которой запечатлена накануне своего дня рождения. В чертах девочки легко угадывается улыбка будущей законодательницы мировой моды.

Вера Вонг

Вера Вонг

Фото: Из личного архива Веры Вонг

Примерно 1956 год. Это я. Фотография была сделала прямо перед моим днём рождения. В доме тогда царила настоящая суматоха, — подписала кадр дизайнер.

Вера Вонг уверена, что секрет молодости кроется в постоянной работе. Модельер всегда вовлечена в дела своего бизнеса, принимает участие в решении всех важных вопросов, появляется на ковровых дорожках и просто получает удовольствие от того, чем занимается.

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