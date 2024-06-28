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«Горжусь тем, что я твой отец»: Сильвестр Сталлоне мило поздравил дочь с днем рождения

«Горжусь тем, что я твой отец»: Сильвестр Сталлоне мило поздравил дочь с днём рождения
Сильвестр Сталлоне
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Актёр опубликовал фотографии с семейного торжества. 27 июня дочери Сильвестра Сталлоне Систин исполнилось 27 лет. Девушка отпраздновала это событие в кругу близких. Среди приглашённых, конечно же, был исполнитель главной роли в фильме «Рокки».

Сталлоне поделился тем, как прошла вечеринка по случаю дня рождения Сикстин. Он опубликовал кадры, на которых нежно обнимает дочь, пока она задорно смеётся. Актёр появился на празднике в классическом костюме, а Систин надела на вечеринку голубое коктейльное платье.

Сильвестр Сталлоне с дочерью Систин

Сильвестр Сталлоне с дочерью Систин

Фото: Из личного архива Сильвестра Сталлоне

С днём рождения мою невероятную девочку, которая принесла в мою жизнь счастье! Я горжусь тем, что я твой отец. Я люблю тебя настолько сильно, что просто не могу выразить это словами, — обратился к дочери Сталлоне.

Актёр рассказывал, что Систин решила идти по его творческим стопам. Она занимается разработкой сценария собственного проекта, а также ведёт собственный подкаст вместе со своей сестрой Софией.

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