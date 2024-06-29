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Диетолог рассказала, чем грозит чрезмерное употребление моркови

Диетолог рассказала, чем грозит чрезмерное употребление моркови
Чем грозит чрезмерное употребление моркови
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Несмотря на все преимущества моркови для здоровья, её следует употреблять с осторожностью. Диетолог клиники Майо Эмбер Шефер рассказала, к чему может привести переизбыток этого продукта в рационе.

Морковь содержит белок, клетчатку, калий, кальций, магний, фосфор и витамин С, а также бета-каротин, который помогает организму вырабатывать витамин А. Последний нутриент важен для здоровья зрения, кожи и развития костей, репродуктивной функции.

Овощ является хорошим источником антиоксидантов, которые могут уменьшить воспаление и повысить иммунитет. А также содержит лютеолин, способный улучшить когнитивную функцию.

Однако следует учитывать, что бета-каротин в моркови, который придаёт овощу оранжевый или жёлтый цвет, также может влиять на людей.

Употребление слишком большого количества моркови может со временем привести к тому, что ваша кожа станет оранжевой — это состояние называется каротинемией.

Людям с аллергией на морковь или берёзу, полынь, плющ или сельдерей также необходимо быть осторожными с этим овощем. Диабетикам тоже следует избегать чрезмерного потребления продукта из-за высокого содержания в нём сахара.

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