Инсайдер раскрыл, сколько весит Анджелина Джоли

Актриса всегда отличалась хрупким телосложением. Рост 49-летней актрисы составляет 169 сантиметров. Анонимный источник, близкий к звезде, рассказал, сколько она весит.

По словам инсайдера, вес Анджелины не превышает 44 килограммов. Звезда намеренно ограничивает себя в еде, чтобы не поправляться. Джоли заверяет близких и друзей, что при таких данных искренне себя любит и ощущает лёгкость, которая так важна для неё в работе. Источник уточнил, что Анджелина привыкла к критике и уже не реагирует на осуждения со стороны общественности.

Анджелина Джоли Фото: Theo Wargo/Getty Images

Она любит своё тело, поэтому часто носит открытые наряды, чтобы показать это всем, — отметил инсайдер.

Джоли не всегда принимала себя. В молодости она часто ловила себя на депрессивных мыслях из-за внешности, однако с возрастом смогла проработать душевные терзания по этому поводу. Полюбить себя звезде «Малефисенты» помогла помощь специалиста.

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