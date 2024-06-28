Кендалл Дженнер пришла в Лувр в длинном платье и босиком

Модель пришла в музей в странном образе. Кендалл Дженнер прилетела в Париж на Неделю моды, которая проводится в рамках проекта Vogue World. 28-летняя манекенщица не только ходит по подиуму, но ещё и культурно обогащается в музеях французской столицы. Кендалл посетила Лувр.

Для визита в галерею Дженнер выбрала длинное чёрное платье и оставила волосы распущенными. Пользователи Сети смутились, когда заметили, что Кендалл пришла рассматривать картины босиком. На новом фото модель позирует, стоя спиной и без обуви.

Кендалл Дженнер Фото: Из личного архива Кендалл Дженнер

Лувр в полночь, — подписала Дженнер снимок.

Поклонники предположили, что модель выбрала не самые удобные туфли, а из-за дискомфорта было проще их снять. Конечно, этикет не предполагает прогулки по музеям без обуви, однако в этом образе Кендалл есть что-то чарующее и атмосферное.

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