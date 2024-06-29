ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому нельзя есть ананасы

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, кому нельзя есть ананасы
Кому нельзя есть ананасы
Аудио-версия:
Комментарии

Ананас богат ферментами, витаминами и антиоксидантами. Однако есть этот тропический фрукт можно не всем, отмечают специалисты Роспотребнадзора.

Несмотря на свой богатый питательный состав, ананас имеет ряд противопоказаний. Так, отказаться от употребления продукта следует кормящим женщинам.

Детям до шести лет нужно давать ананас в ограниченном количестве, иначе можно спровоцировать раздражение слизистой кишечника.

Кроме того, не рекомендуется употреблять тропический фрукт людям, которые страдают пониженной кислотностью или язвенной болезнью желудка, повышенной свёртываемостью крови, пониженным давлением, а также тем, кто ранее испытывал аллергическую реакцию и индивидуальную непереносимость.

Читайте также:
В Роспотребнадзоре рассказали, кому нельзя есть окрошку

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android