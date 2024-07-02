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До +34 градусов: метеорологи предупреждают москвичей о сильной жаре

До +34 градусов: метеорологи предупреждают москвичей о сильной жаре
Метеорологи предупреждают москвичей о сильной жаре
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В Москву вернулась сильная жара. Изменится ли погода в ближайшие дни, рассказали в Гидрометцентре России.

В будние дни в столице ожидается аномально жаркая погода, столбики термометров поднимутся до +34 градусов. Тепло будет и по ночам: от +15 до +22 градусов.

Что касается осадков, то лишь в пятницу возможен кратковременный дождь.

В выходные дни жара спадёт, но ненадолго. В субботу, 6 июля, синоптики обещают +22…+27 градусов в дневные часы, а в воскресенье температура будет колебаться от +25 до +30 градусов Цельсия. Прогнозируется переменная облачность, осадки обойдут Москву стороной.

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