Сестру Карла III выписали из больницы после сотрясения мозга

Принцесса получила травму неделю назад во время конной прогулки. Медики диагностировали у 73-летней Анны сотрясение мозга и другие незначительные травмы головы. Букингемский дворец сообщил, что сестру короля Карла III выписали из больницы и назначили ей домашнее лечение.

Представители британской монархии отметили, что какое-то время принцессе предстоит продолжать рекомендованные врачами процедуры, а также воздерживаться от любых видов активности. Анна будет приходить в себя после выписки у себя дома, в поместье Гаткомб-парк.

Все ближайшие появления сестры Карла на публике были отменены. Королевская семья принесла извинения подданным и пообещала, что принцесса вернётся в строй уже совсем скоро. Король всячески поддерживает родственницу и настаивает на том, чтобы сейчас она сосредоточилась на своём здоровье.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.