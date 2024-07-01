Дальше прошли только самые сильные: кто покинул шоу «Титаны» в новом выпуске

Участники шоу должны были выложиться по полной. Испытания, придуманные искусственным интеллектом для участников проекта «Титаны», с каждым разом становятся всё безумнее. В шестом выпуске шоу 48 атлетам пришлось разделиться на 4 команды и сдвинуть с места настоящий КАМАЗ. Вес машины составляет около 14 тонн.

Проигравшей оказалась команда, в которую вошли Дмитрий Жемаркин, Карина Черевань, Дарья Нагорная, Артур Далалоян, Мария Пасека, Анна Логашова, Кирилл Колесников, Эмин Гарибов, Дмитрий Сарсембаев, Никита Комаров, Руслан Гизоев и Андрей Дремушкин.

Шоу «Титаны» Фото: Кадр из видео ТНТ

Для атлетов, попавших в список «худших», нейросеть придумала специальное задание на вылет. Спортсмены прыгали в высоту, а выбыть из гонки пришлось тем, кто показал минимальный результат. Проект покинули Карина Черевань, Дарья Нагорная, Мария Пасека и Анна Логашова – они не смогли преодолеть планку высотой 98 сантиметров.

О том, кто покинул шоу «Титаны» в предыдущем выпуске, можно прочитать здесь.

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