Это было легендарно: в Санкт-Петербурге прошёл фестиваль VK Fest

70 тысяч гостей стали свидетелями грандиозного шоу. 29 и 30 июля Парк 300-летия Санкт-Петербурга превратился в невероятную фестивальную площадку, на которой выступили сотни артистов, инфлюенсеров, спортсменов и общественных деятелей.

Хедлайнером первого дня VK Fest стал Баста, второго — группа «ЗВЕРИ». Впервые на фестивале появились Ева Польна, 25/17, «Ноггано», «Три дня дождя», XOLIDAYBOY, Toxi$, Xcho, BUSHIDO ZHO, SODA LUV и Найк Борзов. В общей сложности за два дня в Парке 300-летия Санкт-Петербурга свои хиты исполнили более 70 музыкантов. Ведущим фестиваля был Дима Масленников.

В зоне инфлюенсеров с гостями пообщались топовые блогеры. Они поделились своими секретами успеха, подарили заряд мотивации и ответили на разные вопросы. Среди инфлюенсеров были Валя Карнавал, Влад А4, MILANA STAR, Катя Адушкина, Егор Шип, участники The Hype House Rus и другие. А общество «Знание» организовало на территории фестиваля «Знание.Лекторий». Там гости VK Festa обсудили вместе с инфлюенсерами, спортсменами и экспертами насущные вопросы моды, искусства, культуры и спорта.

Мы называем VK Fest в Санкт-Петербурге домашним — это не только о том, что он здесь появился и вырос, это ещё и про особенную атмосферу гигантского Парка 300-летия, Финского залива, сочетания солнца и ветра. Её ощущаем не только мы, но и гости: на первый день VK Fest были раскуплены все билеты — такое в Петербурге впервые, — отметил сооснователь VK Fest, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков.

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