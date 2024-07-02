Арнольд Шварценеггер станет дедушкой в третий раз

В семье Терминатора готовятся к очередному пополнению. 73-летний Арнольд Шварценеггер совсем скоро станет дедом в третий раз. Источник, близкий к его 34-летней дочери Кэтрин, сообщил, что она находится в положении. Дочь исполнителя главной роли в фильме «Терминатор» ждёт ребёнка от своего супруга актёра Криса Пратта.

Пополнение в семье ожидается не раньше конца этого года. Пара поженилась в 2019 году. Сейчас Кэтрин и Крис воспитывают дочерей Лайлу (три года) и Элоиз (два года). Шварценеггер признавался, что для него внучки стали новым смыслом жизни. Всё свободное время железный Арни проводит с девочками.

По словам актёра, с возрастом внучки становятся всё сильнее похожи на него самого. Так, например, Лайла и Элоиз разделяют любовь деда к животным. В доме Шварценеггера живут разные питомцы, и с каждым из них девочки смогли найти общий язык.

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