Как это было: в легендарном марафоне «Белые ночи» приняли участие около 17 000 бегунов

Неугасающий закат, магия белых ночей и, конечно, бег: в ночь с 29 на 30 июня в Петербурге в 33-й раз прошёл легендарный марафон «Белые ночи». В этом году на старт одного из самых знаковых спортивных событий Северной столицы вышли около 17 000 бегунов. Они пробежали 10 км или 42,2 км по самому центру города.
В 2024 году забег стал частью Лиги марафонов БРИКС, подтвердив статус международных соревнований. На старт марафона «Белые ночи» впервые за долгое время вышли профессиональные спортсмены из дальнего зарубежья: Кении и Эфиопии. Присоединились к соревнованию и участники из средней Азии и других уголков мира.
Трасса обоих забегов по традиции проходила по исторической части города мимо знаковых памятников архитектуры — Казанского собора, Адмиралтейства, Ростральных колонн и других, благодаря чему все участники могли насладиться уникальной беговой экскурсией. Стартовый городок расположился в самом сердце Петербурга — на Дворцовой площади, а финиш — у памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.
Фото: Беговое сообщество
Победителями в абсолютном зачёте на дистанции 42,2 км стали шесть мужчин и шесть женщин.
Мужчины:
- первое место — Korir Sammy Kigen, 2:15,33 (Кения);
- второе место — Алексей Реунков, 2:17,11;
- третье место — Алексей Патраков, 2:17,35;
- четвёртое место — Олег Григорьев, 2:18,51;
- пятое место — Иван Кузнецов, 2:22,24;
- шестое место — Искандер Ядгаров, 2:22,40.
Женщины:
- первое место — Алена Татаринова, 2:32,46;
- второе место — Луиза Дмитриева, 2:33,6;
- третье место — Алина Прокопьева, 2:35,26;
- четвёртое место — Людмила Лебедева, 2:36,10;
- пятое место — Shure Jemila Wortesa, 2:37,41 (Эфиопия);
- шестое место — Наталья Леонтьева, 2:39,40.
Фото: Беговое сообщество
На дистанции 10 км призовые места достались трём мужчинам и трём женщинам, преодолевшим дистанцию быстрее всех.
Мужчины:
- первое место — Ринас Ахмадеев, 0:29,03;
- второе место — Максим Якушев, 0:29,55;
- третье место — Егор Лимонов, 0:30,16.
Женщины:
- первое место — Светлана Аплачкина, 0:32,51;
- второе место — Анна Викулова, 0:33,03;
- третье место — Алла Сидорова, 0:34,00.
Следующий старт от команды организаторов марафона «Белые ночи» — СПБ полумарафон «Северная столица» — в этом году пройдёт 22 сентября. Участники пробегут 21,1 км.