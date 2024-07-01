Как это было: в легендарном марафоне «Белые ночи» приняли участие около 17 000 бегунов

Неугасающий закат, магия белых ночей и, конечно, бег: в ночь с 29 на 30 июня в Петербурге в 33-й раз прошёл легендарный марафон «Белые ночи». В этом году на старт одного из самых знаковых спортивных событий Северной столицы вышли около 17 000 бегунов. Они пробежали 10 км или 42,2 км по самому центру города.

В 2024 году забег стал частью Лиги марафонов БРИКС, подтвердив статус международных соревнований. На старт марафона «Белые ночи» впервые за долгое время вышли профессиональные спортсмены из дальнего зарубежья: Кении и Эфиопии. Присоединились к соревнованию и участники из средней Азии и других уголков мира.

Трасса обоих забегов по традиции проходила по исторической части города мимо знаковых памятников архитектуры — Казанского собора, Адмиралтейства, Ростральных колонн и других, благодаря чему все участники могли насладиться уникальной беговой экскурсией. Стартовый городок расположился в самом сердце Петербурга — на Дворцовой площади, а финиш — у памятника «Медный всадник» на Сенатской площади.

Фото: Беговое сообщество

Победителями в абсолютном зачёте на дистанции 42,2 км стали шесть мужчин и шесть женщин.

Мужчины:

первое место — Korir Sammy Kigen, 2:15,33 (Кения);

второе место — Алексей Реунков, 2:17,11;

третье место — Алексей Патраков, 2:17,35;

четвёртое место — Олег Григорьев, 2:18,51;

пятое место — Иван Кузнецов, 2:22,24;

шестое место — Искандер Ядгаров, 2:22,40.

Женщины:

первое место — Алена Татаринова, 2:32,46;

второе место — Луиза Дмитриева, 2:33,6;

третье место — Алина Прокопьева, 2:35,26;

четвёртое место — Людмила Лебедева, 2:36,10;

пятое место — Shure Jemila Wortesa, 2:37,41 (Эфиопия);

шестое место — Наталья Леонтьева, 2:39,40.

Фото: Беговое сообщество

На дистанции 10 км призовые места достались трём мужчинам и трём женщинам, преодолевшим дистанцию быстрее всех.

Мужчины:

первое место — Ринас Ахмадеев, 0:29,03;

второе место — Максим Якушев, 0:29,55;

третье место — Егор Лимонов, 0:30,16.

Женщины:

первое место — Светлана Аплачкина, 0:32,51;

второе место — Анна Викулова, 0:33,03;

третье место — Алла Сидорова, 0:34,00.

Следующий старт от команды организаторов марафона «Белые ночи» — СПБ полумарафон «Северная столица» — в этом году пройдёт 22 сентября. Участники пробегут 21,1 км.