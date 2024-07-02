56-летняя Донна Д’Эррико из «Спасателей Малибу» показала, как выглядит в бикини

Актриса показала, как проводит лето. 56-летняя Донна Д’Эррико привыкла относиться к возрасту с улыбкой. Звезда «Спасателей Малибу» уверена, что для любви к себе нет рамок и границ, а выглядеть бесподобно можно всегда. Новое фото Донны в бикини тому доказательство.

Актриса примерила красный купальник, который напомнил её поклонникам о легендарном фильме 1989 года. Д’Эррико продемонстрировала рельефный пресс и осиную талию. Трудно поверить, что на фотографии изображена знаменитость, которой за 50.

Донна Д’Эррико Фото: Из личного архива Донны Д’Эррико

Да, я всё ещё ношу бикини. У кого-то будут возражения? – пошутила Донна под снимком.

Единственное, в чём Д’Эррико изменилась с момента съёмок «Спасателей Малибу», это цвет волос. Если раньше актриса носила фирменные белокурые локоны, то теперь она является обладательницей каштановой шевелюры.

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