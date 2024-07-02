Профессор Каневская рассказала, кому противопоказан чай в жару

Считается, что горячий чай в жару помогает охладиться. Действительно ли это так и кому противопоказан такой напиток при высоких температурах, рассказала доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская.

По словам эксперта, горячий чай действительно помогает охладиться в жару, но только в сухом климате. Напиток способствует усилению отвода тепла через увеличение потоотделения.

Однако в более влажной среде, где испарение пота ограничено, такое увеличение скорости потоотделения вряд ли будет таким же полезным. В условиях повышенной влажности люди не могут испарять весь пот с кожи, и именно его испарение (а не его выработка) приводит к охлаждению организма.

Испарение пота необходимо для рассеивания тепла. Если пот не испаряется, он не оказывает положительного влияния на поддержание теплового баланса, а выпитый горячий напиток может только усугубить ситуацию с перегревом организма. Таким образом, во влажной среде холодный напиток, вероятно, более полезен, чем горячий чай.

Также следует помнить, что горячий чай нельзя пить людям, страдающим заболеваниями пищевода (воспаление пищевода, эрозии и язвы, пищевод Барретта, рак, недостаточность кардии).

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