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Можно ли есть абрикосы на ночь? Отвечает доктор медицинских наук

Можно ли есть абрикосы на ночь? Отвечает доктор медицинских наук
Можно ли есть абрикосы на ночь?
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Свежие абрикосы содержат множество витаминов и минералов, в том числе витамин А, С, Е, В5, А, калий, лютеин, зеаксантин, ликопин, магний и другие полезные вещества. Доктор медицинских наук, профессор, специалист по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская объяснила, можно ли есть этот фрукт на ночь.

Абрикосы содержат расслабляющую комбинацию витаминов А, С, калия, магния и клетчатки. Поэтому они могут быть хорошим источником для перекуса вечером, отмечает эксперт.

Однако не стоит есть их непосредственно перед сном, поскольку их стимулирующее действие на кишечник может помешать здоровому сну.

Кроме того, абрикосы содержат определённое количество фруктозы, которая легко превращается в сахар в крови. Если сахар в крови не используется вовремя, он превратится в жир и может привести к повышению веса.

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