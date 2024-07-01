В Московской области из-за аномальной жары ввели «оранжевый» уровень опасности

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают об аномальных температурах в Московской области в ближайшие дни. Объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Прогностические карты, подготовленные метеорологами, показывают, что с 10:00 вторника, 2 июля, и до 10:00 четверга, 4 июля, температура воздуха в некоторых районах Подмосковья достигнет рекордных значений. Столбики термометров поднимутся до отметок в +34...+36 градусов.

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«Оранжевый» уровень опасности предупреждает о возможных рисках возникновения стихийных бедствий, которые могут привести к серьёзному ущербу. В такую погоду нужно употреблять больше жидкости, не выходить на солнце в пик жары (с 11:00 до 16:00), а также ограничить физические нагрузки.

Жара спадёт к выходным, температура станет комфортнее: +22...+27 градусов.

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