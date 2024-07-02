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Когда спадет жара в Москве 2024: когда закончится, сколько продлится

Когда в Москве спадёт аномальная жара? Синоптики дали прогноз
Когда в Москве спадёт аномальная жара?
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В центр европейской части России пришла сильная жара. Синоптики Гидрометцентра рассказали, надолго ли она продлится в Москве.

В столице России и Подмосковье прогнозируются аномальные температуры — выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров будут подниматься до рекордных отметок в +34…+36 градусов.

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Причиной такой жаркой погоды в центре Европейской России будут распространение субтропического гребня и вынос хорошо прогретых воздушных масс из южных регионов.

По данным метеорологов, такая погода продержится вплоть до конца рабочей недели. Жара спадёт к выходным до комфортных +22…+27 градусов.

Большую часть рабочей недели вероятность дождей будет небольшой, с пятницы местами возможны кратковременные дожди.

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