Когда в Москве спадёт аномальная жара? Синоптики дали прогноз

В центр европейской части России пришла сильная жара. Синоптики Гидрометцентра рассказали, надолго ли она продлится в Москве.

В столице России и Подмосковье прогнозируются аномальные температуры — выше климатической нормы на 7 градусов и более. Столбики термометров будут подниматься до рекордных отметок в +34…+36 градусов.

Причиной такой жаркой погоды в центре Европейской России будут распространение субтропического гребня и вынос хорошо прогретых воздушных масс из южных регионов.

По данным метеорологов, такая погода продержится вплоть до конца рабочей недели. Жара спадёт к выходным до комфортных +22…+27 градусов.

Большую часть рабочей недели вероятность дождей будет небольшой, с пятницы местами возможны кратковременные дожди.