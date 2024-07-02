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Велогонка La Strada объединила тысячи спортсменов в Москве

Велогонка La Strada объединила тысячи спортсменов в Москве
Велогонка La Strada
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Любители велоспорта проехали вдоль самых живописных мест города. Участники гонки La Strada от Лиги Героев пересекли перекрытые улицы центра столицы. В этот раз большинство гонщиков принимали участие в этом заезде впервые. Попробовать свои силы можно было на трёх дистанциях: 80 км, 40 км и 20 км.

Несмотря на жару, старт состоялся: мы специально прокладывали трассу по набережным города, чтобы участникам не было так жарко, а ещё мы увеличили количество питьевой воды. В целом жара на веломероприятии переносится легче, чем во время бега — скорость, обдувает ветер. Кроме того, мы сделали ранний велозаезд на самую длинную дистанцию, 80 км, он начался в 8:00, — отметил директор проектов Лиги Героев Денис Анников.

Велозаезд начался у большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники», там же располагался финиш всех дистанций. Все участники велогонки получили памятные медали, а самые быстрые из них были награждены кубками и призами.

Мужчины, 80 км

  • Константин Афанасьев (02:02,35);
  • Сергей Дмитриев (02:02,49);
  • Николай Земляной (02:02,49).

Женщины, 80 км

  • Дарья Правилова (02:15,14);
  • Анна Святенко (02:15,20);
  • Анастасия Агапова (02:15,22).

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