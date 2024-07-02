Велогонка La Strada объединила тысячи спортсменов в Москве

Любители велоспорта проехали вдоль самых живописных мест города. Участники гонки La Strada от Лиги Героев пересекли перекрытые улицы центра столицы. В этот раз большинство гонщиков принимали участие в этом заезде впервые. Попробовать свои силы можно было на трёх дистанциях: 80 км, 40 км и 20 км.

Несмотря на жару, старт состоялся: мы специально прокладывали трассу по набережным города, чтобы участникам не было так жарко, а ещё мы увеличили количество питьевой воды. В целом жара на веломероприятии переносится легче, чем во время бега — скорость, обдувает ветер. Кроме того, мы сделали ранний велозаезд на самую длинную дистанцию, 80 км, он начался в 8:00, — отметил директор проектов Лиги Героев Денис Анников.

Велозаезд начался у большой спортивной арены олимпийского комплекса «Лужники», там же располагался финиш всех дистанций. Все участники велогонки получили памятные медали, а самые быстрые из них были награждены кубками и призами.

Мужчины, 80 км

Константин Афанасьев (02:02,35);

Сергей Дмитриев (02:02,49);

Николай Земляной (02:02,49).

Женщины, 80 км

Дарья Правилова (02:15,14);

Анна Святенко (02:15,20);

Анастасия Агапова (02:15,22).

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